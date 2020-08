Tras destrozar a chofer de Silvia Pinal, su hijo pide alto a polémica:"Denigra la imagen de mi mamá"

Ciudad de México.- Luis Enrique Guzmán, quien es hijo de doña Silvia Pinal, concedió una nueva entrevista al programa Hoy para hablar sobre las acusaciones que hizo contra el chofer de su famosa madre, Domingo 'N'.

El también hijo de Enrique Guzmán aseguró que tanto él y como toda la dinastía Pinal ya buscan dar carpetazo a este escándalo y no quieren volver a tocar el tema.

Ya está fuera de la casa, no necesitamos seguir ese tema, inclusive, denigra la imagen de mi mamá y eso no me gusta", comentó.