Tras impresionante éxito en 'Oscuro deseo', Maite Perroni de RBD impacta al aparecer en esta revista

u043cau0138e you03c5r cu043dou03b9ceu0455 reu0493lecu0442 you03c5r u043dopeu0455 nou0442 you03c5r u0493earu0455 ... ud835ude9cud835ude92ud835ude97 ud835ude96ud835ude92ud835ude8eud835ude8dud835ude98 ud835ude8aud835ude95 ud835ude9aud835ude9eud835ude8e ud835ude8dud835ude92ud835ude9bud835ude8aud835ude97 ... cuau0301ntas veces hemos vivido preocupad@s del que dirau0301n ? Cuau0301ntas veces te has limitado a ser tuu0301? Cuau0301ntas veces has tomado una desicion que te haga feliz sin pensar queu0301 opinan los demau0301s ? Cuau0301ntas veces te has dejado llevar por la corriente y te ha dado miedo expresar tu verdadera voz ? Queu0301 tanto has vivido tu vida cou0301mo te de la gana ? Cuau0301ntas cosas has hecho por encajar , por pertenecer, por ser parte de ... ? Queu0301 tanto te has atrevido a ser honesto contigo mismo? Cuando al final te das cuenta que sea lo que sea que decidas hacer siempre va a haber quien esteu0301 de acuerdo y quien no , quien construya y quien destruya ... decides poner tu vida en tus manos nada mau0301s!!!! Por que la mayor satisfacciou0301n es poder terminar el diu0301a , cerrar lo ojos, y ser feliz ... esta lucha es con nosotros mismos... no dejes q tu vida la rija nadie mau0301s por que sou0301lo es tuya ... no utilices tu vida en satisfacer la de nadie mau0301s , no es tu responsabilidad... que cada quien viva su propia realidad. Gracias @mujerde10 me encanto la sesiou0301n y la entrevista !!! Gracias siempre @steponfashion @palomocaro @gerardangulo @sergio.valenzuelach @makeupbyponcho @erickmoreno u2728