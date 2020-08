Tras terminar romance con Ana Brenda, Iván Sánchez tendría amorío con Lydia Cacho

Ciudad de México.- Tal parece que el actor, Iván Sánchez, tras haber pasado por una dolorosa ruptura con Ana Brenda Contreras a iniciado un apasionado amorío con la periodista 12 años mayor que él, Lydia Cacho, al menos así lo ha asegurado una amiga en común de la pareja en exclusiva para TV Notas.

Sale con Lydia Cacho. Esto que te digo es algo que pocos saben; de hecho, no quieren que nadie se entere, pero están juntos desde finales del año pasado, incluso pasaron el Año Nuevo en Marruecos y desde entonces no se han separado. La pandemia los tomó juntos, así que se protegieron en España un tiempo y ahora que ya pueden viajar y volar por Europa, pues están felices de la vida paseando, conociéndose y disfrutándose. Te puedo decir que están felices", aseguró la fuente.

La informante contó que la periodista de 57 años y el actor de 45 se conocieron hace 8 años en el 2012 al ser presentados por Kate del Castillo, pero en ese momento solo se hicieron buenos amigos pues cada uno estaba en una relación amorosa.

Ellos iniciaron su relación en 2019, pero se conocieron en 2012 gracias a Kate del Castillo; ella los presentó, aunque en ese momento no hubo nada, sólo se cayeron bien. Pues en aquel entonces, Iván seguía casado con su exesposa Elia Galera y vivía muy feliz con ella, mientras que Lydia tenía novio y estaba enfocada en su carrera; pero desde ese entonces se hicieron buenos amigos", contó.

Tras su divorcio se hicieron más íntimos, sin embargo, no paso nada pues en 2018 inicio su romance con Ana Brenda, la cual terminó en el año 2019.

Ellos se hicieron amigos, pero fue a raíz de que Iván volvió a estar soltero, que comenzaron a convivir más. Durante cuatro años él vivió en México, y como tenían amigos en común, se veían con frecuencia y su amistad se fortaleció", dijo.

Cabe destacar que la fuente aseguró que Lydia no tuvo nada que ver con la separación de Contreras y Sánchez, pues para comenzar ella se siente insegura por la diferencia de edad, la cual hasta ahora no les ha importado e incluso no se han despegado ni un momento desde enero, pues la cuarentena los sorprendió juntos.

¡Para nada! Cuando Iván terminó con Ana Brenda, Lydia no tuvo nada que ver, pero sí estuvo ahí para apoyarlo y estar con él. En ese entonces, Iván se regresó a España a trabajar, pero no perdió contacto con Lydia, quien viajaba con frecuencia a aquel país y así se dio el flechazo a finales del año pasado", finalizó.

Fuente: TV Notas