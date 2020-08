Virlán García es detenido en SLRC por exceso de velocidad ¿y copas de más?

San Luís Rio Colorado, Sonora.- El famoso cantante y compositor de música norteña, Virlán García fue detenido en SLRC por supuestas copas de más, pero el no pudo resistirse ante irreales acusaciones, por ello, decidió dar su versión.

En su perfil de Instagram el famoso de solo 23 años compartió un video donde habló de lo sucedido para no permitir que su imagen se siga manchando con cosas que no son ciertas.

Te puede interesar: ¿De Televisa a TV Azteca? Conductor de 'Hoy' se quedaría sin trabajo por armar 'berrinche'

Pero, Virlán asegura que el en todo momento se porto amable y fueron los oficiales quienes tuvieran una actitud muy grosera, prepotente e incluso altanera, utilizando el abuso de autoridad para no ponerle la multa y al momento de agarrarlo asegura que lo hicieron grotescamente, haciendo que el se pusiera agresivo y explotara.

Lee también: Eduardo Santamarina: Tras 'desprecio' de Televisa y kilos de más, ahora hará esto para sobrevivir

Un oficial me dice que, si traía un 'periquito' y me ofendí demasiado, le dije que me revisara por la falta de respeto, los deje que hicieran todo y me detuvieron casi 3 horas. Las únicas sustancias prohibidas que había en mi vehículo eran 2 cervezas que nos veníamos tomando mi primo y yo, en caso de drogas no salgo de ahí y me mandan a Mexicali”, externó el cantante.