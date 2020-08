¿Adiós Aylín Mujica? Esta conductora entraría a 'Suelta la Sopa' para reemplazar a 'La Venenosa'

View this post on Instagram

Mi #tbt de hoy dedicado. Este manjar musical... u00faltimo show de #sabadogigante beautifull @enriqueiglesias parte del show se me acerca a saludarme y yo ni corta ni perezosa lo pillu00e9 para unas cuu00e1ntas fotos! Alto esbelto Dulce simpu00e1tico carismu00e1tico con una sonrisa q lo abarca todo! JAJAJJAJAJAJAJAJ mu00e1ndale saludos a tu papu00e1!!...... y le respondo.... CLAROOOOOOO MI MAMA ESTu00c1 BIEN!!! Jajajajajajajajajajaja nos reu00edmos juntos y el resultado?...... LA SEGUNDA FOTO! @elcocoterodelila @soylilibethmorillo @galilealopezmorillo_ @businessgal_