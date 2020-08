Aleks Syntek podría ser descartado de la película que musicalizó en 1999

Ciudad de México.- El cantante, Aleks Syntek, podría no ser considerado para la secuela de la película Se... Pudor y Lágrimas, pues se ha presentado una muy diferente a la de 1999.

Y es que ha 22 años de su lanzamiento, se planea que para el 2021 salgo una nueva historia con el mismo concepto, sin embargo se desconoce si estará el Maestro Syntek.

Mi mánager se reunió con el productor (Alonso Iñíguez) y no ha llegado a un acuerdo, no está muy contento con la propuesta de lo que quieren que haga, y ellos están muy cerrados a sus ideas. No sé qué pase, la verdad", dijo.