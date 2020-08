Ana María Alvarado habla de las restricciones que tendrá tras descubrir que padece epilepsia

Ciudad de México.- Este 2020 ha sido una año bastante duro para Ana María Alvarado, pues la conductora de Sale el Sol recientemente confesó que estaba teniendo algunas complicaciones con respecto a su salud.

Esto debido a que la diagnosticaron recientemente con epilepsia, además de que se el encontró un tumor en el cerebro, en su reciente entrevista con la revista TV Notas, la famosa contó un poco sobre su situación actual.

Mucha gente me ha hablado para darme remedios, ya hasta me he hecho bolas de qué hacer porque hay muchas opciones alternativas que me han estado sugiriendo, todavía no sé. Voy a entrar en tranquilidad, primero que te dan la noticia, que te da tristeza, que lo aceptas y también compartirlo te libera de la tensión que trae uno por dentro, con tantas muestras de cariño quedé más que agradecida", dijo Ana María.

A pesar de que la presentadora deberá tomar sumas precauciones de ahora en adelante, también comentó que tendrá que evitar ciertos alimentos y tener mucho cuidado al manejar su auto, pues sus medicamentos le provocarían algunos efectos secundarios.

Me dijo que todo normal, nada más no consumo de hierro porque predispone para la epilepsia y viene en todas las hojas verdes, a mí que me gustaban tanto, y por supuesto una vida saludable, no tomar, lo cual nunca hago, y para manejar me han recomendado que tenga cuidado porque las pastillas te pueden provocar somnolencia y estar menos alerta".

Nada más estar con precaución a la hora de manejar, sí he notado que hay momentos en que me empieza a dar sueño como si no hubiera dormido en tres días, pero apenas estoy midiendo cómo me va", contó.

Con información de: TV Notas