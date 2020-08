Andrea Legarreta confirma en 'Hoy' que no soporta a esta famosa de Televisa: "No me cae bien"

Ciudad de México.- Este miércoles la reconocida conductora, Andrea Legarreta, causó tremendo revuelo en redes sociales luego de confesar que no le cae bien esta querida integrante de Televisa.

Resulta que durante el juego Aciertijos en el programa Hoy, la producción comenzó a reproducir la canción Ella perrea sola para que Andy bailara en el foro, sin embargo, ella se negó por una fuerte razón.

La presentadora confesó que no iba bailar al ritmo de esta música porque es la misma que utiliza una participante de Guerreros 2020 para celebrar sus triunfos en el programa.

Ay no, no, no ... no quiero bailar esa canción porque esa muchacha no me cae bien... pónme otra, solo los que ven eso, saben a quién me refiero", comentó.