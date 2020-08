Arturo Carmona aprueba que su hija esté en ambicioso proyecto ¿de Televisa?

Ciudad de México.- Durante un encuentro con la prensa, el actor mexicano, Arturo Carmona, tuvo la oportunidad de opinar al respecto de la serie autobiográfica que planea su exesposa, Alicia Villareal.

El galán de Televisa afirmó que su Melenie Aidée Carmona, la hija que procreó con Alicia, sería una candidata ideal para interpretar a la cantante en este proyecto por el parecido que existe entre ambas.

Yo creo que sería lo ideal porque mi hija es igualita a su mamá, están igual de hermosas las dos. Yo creo que mi hija ha vivido muchas cosas dentro de esta historia y sería la indicada", indicó el histrión.

Asimismo, el intérprete regiomontano se mostró tranquilo por el hecho de que en esta bioserie se aborde el matrimonio que vivió con Alicia Villareal, incluso, aseguró que le gustaría colaborar en el mismo.

No tengo nada que deber ni nada que esconder, si así fue, sí me preocuparía, pero no es el caso. Cuando alguien cuenta una historia siempre se debe apegar a la realidad", mencionó el artista.

Finalmente, Arturo Carmona no descartó la posibilidad de dar vida a Américo Garza en la bioserie que busca realizar la familia de Karla Luna, no obstante, detalló que aún no hay una propuesta formal.

Fuente: Sale el Sol