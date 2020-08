Así luce actualmente Roy, el pequeño que conquistó 'MasterChef Junior'

View this post on Instagram

Ya somos 10,000 ud83dude03ud83dude03ud83dude03 gracias sazoneros !!!! Este du00eda nunca lo voy a olvidar gracias por todo su apoyo!!! Estoy muy feliz!! Estamos preparando una sorpresa para ustedes, un sorteo por los 10.000 u00bfquu00e9 les parece? ud83dude01ud83dude01ud83dude01 Mi playera es de @jheiqro u00bfestu00e1 padre no? Es de puras cosas mexicanas.