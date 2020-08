Camila Cabello rompe el silencio y aclara dudas de su 'ruptura' con Shawn Mendes

Estados Unidos.- La famosa cantante, Camila Cabello, habría puesto punto final a las dudas sobre su supuesta ruptura con el canadiense Shawn Mendes, lo que se ha rumoreado desde hace semanas, de esta contundente manera.

Como se recordará hace casi un año que Cabello y Mendes formalizaron su relación y anunciaron que estaban juntos como pareja, tras lo que todas las cámaras y miradas de fans se centraron en ellos y el avance de su romance que sigue dando de que hablar.

Te podría interesar: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Cuando inicio la contingencia por Covid-19 se supo que la joven pareja se recluyeron juntos con la familia de ella y cada día se les veía paseando de la mano o compartían pequeños momentos juntos cocinando, bailando, cantando o solamente pasando el rato viendo televisión.

Pero, desde hace varias semanas que ambos dejaron de compartir momentos juntos, por lo que sus fans y medios especulan que posiblemente su amor haya llegado a su final, aunque otros lo dudan pues aún se siguen en redes sociales, señalando que al no dejar de seguirse quiere decir que solo se mantienen al margen disfrutando juntos.

Te podría interesar: Tras vencer al cáncer y un divorcio, querida actriz vuelve a Televisa tras triunfar en TV Azteca

Sin embargo, recientemente todo esto ha sido desechado ya que la interprete de My Oh My compartió una foto en la que aparece tocando la guitarra eléctrica y con una sudadera de Shawn, siendo tomado como la clara respuesta que aún son novios y están enamorados.

¿Crees que realmente sigan juntos o acaso ya se han separado?

Te podría interesar: Tiembla Televisa: Exconductora de 'Hoy' se une a 'Sale el Sol' tras salida de Gustavo Adolfo Infante