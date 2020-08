Chef Betty revela que Benito Molina podría volver a TV Azteca para 'MasterChef': "En una de esas"

Ciudad de México.- A meses de que arranque la nueva temporada de MasterChef México, los fans del reality continúan esperanzados para que el chef Benito Molina vuelva al programa a pesar de que él ya dijo que no lo hará.

Incluso su colega, Betty Vázquez, también señaló que hasta el momento nada está escrito y a través del programa Fórmula Espectacular comentó lo siguiente:

También lee: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

De entrada, siguen siendo especulaciones porque todavía no es definitivo que no vaya a estar. El chef Benito ha venido diciendo que ya no quería estar, que estaba cansado, pero también puedo entender que ‘del plato a la boca se cae la sopa’ y de repente lo tenemos de regreso y se nos rajonea, ¿no?".