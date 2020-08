¿Cibernético al borde de la muerte? El luchador cuenta sobre la dolorosa cirugía que sufrió

Ciudad de México.- Hace algunos días muchos fans de la lucha libre quedaron consternados, luego de que se informara que el famoso peleador, Cibernético, había sido hospitalizado de emergencia y llevado a cirugía.

Ahora, tras verse un poco recuperado, el atleta contó en entrevista para el show de espectáculos, De Primera Mano, que tuvo se ser operado de la vesícula tras verse con varias complicaciones en su cuerpo.

Me retorcía, ya no aguantaba, ya no podía dormir, entonces si se adelantó la operación porque ya era algo inaguantable, yo lo que quería era llegar ya porque me dolía el estomago como no tienes idea, sentía que me iba a explotar el estómago", dijo el luchador.