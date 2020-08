¿Despiden de Televisa a Jacky Bracamontes? Maribel Guardia conduce programa junto a Paola Rojas

View this post on Instagram

Este mieu0301rcoles en #NetasDivinas recibimos a la bellu00edsima @maribelguardia como conductora invitada, quien conversaru00e1 junto a las Netas sobre las diferencias entre mujeres y hombres. u00bfAcaso somos de planetas distintos? ud83eude90ud83cudf0e u00a1Te esperamos manu0303ana a las 9:30 p.m. por @canalunicable! ud83dudc8b