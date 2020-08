¿En Televisa o TV Azteca? J Balvin tendrá su propio programa con shows exclusivos

View this post on Instagram

El gigante tecnolu00f3gico Apple anunciu00f3 este martes que ampliu00f3 sus estaciones de radio en directo a tres, y en la principal de ellas, Apple Music 1, tendru00e1 programas dedicados a u00abcelebraru00bb la mu00fasica latina, entre ellos un u00abshowu00bb del colombiano #JBalvin. En una nota, la empresa con sede en Cupertino (California) detallu00f3 que su estaciu00f3n emblemu00e1tica, Beats 1, pasaru00e1 a llamarse Apple Music 1 y ofreceru00e1 otras dos: Apple Music Hits, con temas famosos de du00e9cadas entre 1980 y 2000, y Apple Music Country, especializado en este gu00e9nero musical. El vicepresidente de la empresa, Oliver Schusser, afirmu00f3 que con las tres emisoras en directo, disponibles en 165 pau00edses, Apple Music planta cara a rivales como Pandora o Spotify y busca proveer u00abuna plataforma global para artistas de todos los gu00e9nerosu00bb.