Exactriz de Televisa revela si planea regresar a las telenovelas tras 10 años en el retiro

Ciudad de México.- Han pasado un poco más de 10 años desde la última vez que se vio a Allison Lozz protagonizando alguna telenovela, pues hay que recordar que fue todo un éxito al estar frente a melodramas de Televisa, como Al diablo con los guapos y En nombre del amor.

Ahora, tras mucho tiempo en el casi anonimato, la exactriz, decidió entablar contacto con los fans a través de sus redes sociales para contar sobre sus experiencias, además revelar si sería probable verla nuevamente en la pantalla chica.

No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender, pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles", dijo Lozz.