Famosa conductora revela en 'VLA' las crueles humillaciones que sufrió en Televisa:"Baja de peso"

Ciudad de México.- La querida y aclamada conductora, Lilí Brillanti, continúa impactando al público del programa Venga la Alegría con las fuertes confesiones que realizó durante la entrevista que brindó en la sección En sus batallas.

En esta ocasión la famosa expresentadora de VidaTV confesó las humillaciones y obstáculos a los que tuvo que enfrentarse para formar su carrera en la empresa Televisa.

Lilí explicó que al comenzar a trabajar en el programa Duro y directo, la enviaron a las calles para cubrir la nota roja, en donde tuvo que exponerse a peligrosos escenarios.

Me tocaron balazos, yo me espantaba demasiado y dije 'no, esto no es para mí'", explicó.