Flor Susana, la prima de Ángelar Aguilar que cautiva en redes con su talento y belleza

View this post on Instagram

Encontru00e9 esta foto!ud83dudc9d Mi mamu00e1, mi papu00e1 @antonioaguilarhijo (siempre haciendo caras)ud83eudd23 y @majo__aguilar durante la gira de despedida de mi abuelito Antonio, antes o despuu00e9s de salir a cantar. :) -Las chiquitas probablemente estaban estudiando, ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f (du00edganles que ya no estudien tanto) por favor...