¡Insoportable belleza! Así luce Marlene Favela al usar irresistible vestido blanco

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, Marlene Favela aprovechó para lucir más increíble que nunca en la línea de ropa que decidió lanzar para estrenarse como toda una empresaria.

A través de su perfil en Instagram, la también actriz apareció luciendo un espectacular vestido blanco que la hizo ver coquetamente irresistible con llamativos colores que la hicieron lucir radiante.

Te puede interesar: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

¡Cada vez que me pongo una prenda de mi línea de vestidos me emociona mucho! Me recuerda la importancia de jamás abandonar tus sueños”, destacó en el post.