¡Irreconocibles! Así lucían Consuelo Duval y Lorena de la Garza en su adolescencia

Feliz cumpleau00f1os Panchita! A esa niu00f1a de doce au00f1os que no entendu00eda el poder de las palabras que estaba cantandoud83dude4cud83cudffb que moru00eda por Xavier (el de menudo) que era integrante de la banda de las hormiguitas en tlatelolco, que estudiaba en la secundaria tu00e9cnica #12 y bailaba tahitiano y hawaiano le diru00eda... no tengas miedo eh? Vas a llegar a ser una mujer u201cIncreu00edbleu201d te van a vestir de u201cpelucheu201d 15 au00f1os seguidos vas a ser una u201cCABRONAu201d en el escenario y una u201cnacau201d muy querida! Y en tu pau00eds y mu00e1s allu00e1 te van a amar porque entraru00e1s a sus casas y te van a sentir parte de su familia por tantas risas junt@s, te vas a seguir haciendo pipu00ed cada vez que te sorprendan las carcajadaaaas y vas a conocer a seres humanos maravillosos, no tengas miedo, no te rindas y en 40 au00f1os me voy a autofelicitar en una red social que se llamaru00e1 instagram.. . Celebro mi vida y tenerte en ella chingaderita ud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eGracias por tanto!!... ud83dude4cud83cudffbud83eudd73ud83eudd73