Julio Ron revela que tuvo que pasar por una cirugía para permanecer en 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Para los concursantes del reality show, Guerreros 2020, ha sido vital cuidar su permanencia dentro del programa, pues bajo ninguna circunstancia han desistido, aun si tienen que someterse algún tratamiento para recuperarse lo antes posible para seguir concursando.

Tal como que le sucedió a Julio Ron, quien tras lesionarse uno de sus brazos ha tenido que esforzarse prácticamente el doble, pues llegó a participar en algunos retos con una sola mano, en una reciente entrevista, con el periodista, Edén Dorantes, contó que incluso ha tenido que someterse a cirugía.

Me rompí el tendón del bíceps, me tuvieron que hacer una cirugía el viernes, hace una semana, pero ayer ya volvimos con todo, no lo puedo ni mover, está muerto, pero obviamente por el equipo y por todos los que nos apoyan, aquí estamos", contó Julio.