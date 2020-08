Karla Sofía Gascón reacciona a la postura de Miguel Bosé en contra del cubrebocas

Ciudad de México.- La actriz, Karla Sofía Gascón mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, opinó de la marcha que convocó Miguel Bosé en Madrid en contra del uso del cubrebocas

En su mensaje, la Karla señala que le da lástima esa actitud que ha tomado, pues incluso a él llegó a considerarlo como un padre al tenerle mucho cariño.

Podría interesarte: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Me da una lástima tremenda, porque lo he conocido lo he admirado, le he abrazado, incluso se habló de que el fuera mi padre en Nosotros los Nobles 2, pero me da lástima", dijo.