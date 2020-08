La vez que sin piedad alguna, Carmen Muñoz corrió a Serrath de 'Enamorándonos' solo por su vestido

View this post on Instagram

Queu0301 alegriu0301a tan grande es poder expresarles cuanto los extranu0303eu0301 a todos durante todo este tiempo que estuve desconectada del mundo. La experiencia vivida en Survivor es una de las mau0301s grandes y significativas en todo cuanto infiere, por la enorme oportunidad que conlleva a introspectar y reflexionar en la maravilla de la existencia... El poder experimentar el gran potencial interior que los seres humanos poseemos cuando somos sometidos a diferentes y difiu0301ciles pruebas de sobrevivencia, nos permite aquilatar y demostrar a su vez, virtudes desconocidas que van emergiendo para sobrepasar nuestros aparentes liu0301mites. Hay tantas cosas, pensamientos y sentimientos encontrados que cada diu0301a iba descubriendo en Survivor, que en su tiempo y su momento les ireu0301 contando para que quizau0301 algo de esta gran experiencia pueda ayudar y alimentar a alguien de ustedes cuando en el transcurso de la vida algo se ponga en fases extremas; pero bueno, lo mau0301s importante en este momento que quiero decirles es: asuman y afronten sus propios riesgos que les plantee la vida con toda la fe, fuerza y energiu0301a, siendo siempre leales a ustedes mismos y probau0301ndose a su vez que todo cuanto se nos da, siempre serau0301 para ir superando y aprendiendo de cualquier reto para ser cada diu0301a mau0301s plenos, mau0301s fuertes, mau0301s conscientes y estar siempre por sobre todo integrados y felices con nosotros mismos! (Pronto les estareu0301 contando mi experiencia) Los amo siempre; disfruten la existencia. -Serrath