María José enloquece al aire en TV Azteca y coquetea con cantante de 'La Voz': "Me distrae"

View this post on Instagram

u00a1Nieves Loaiza canta u0026#34;Se va muriendo mi almau0026#34;! u00bfTe gustu00f3 su interpretaciu00f3n en La Voz? ud83cudfa4ud83eudd20ud83cudf99ud83cudfb6 u00a1Te leemos enu00a0ud835udde7ud835ude04ud835uddf6ud835ude01ud835ude01ud835uddf2ud835uddffu00a0con el HT #Top3LaVoz!u00a0 u00a0ud835udddfud835uddeeu00a0ud835udde9ud835uddfcud835ude07u00a0en vivo yu00a0ud835udddaud835udde5ud835uddd4ud835udde7ud835udddcud835udde6u00a0en nuestrou00a0ud835ude00ud835uddf6ud835ude01ud835uddf6ud835uddfcu00a0ud835uddfcud835uddf3ud835uddf6ud835uddf0ud835uddf6ud835uddeeud835uddf9u2026u00a0 u00a0u00a0 . . . . . #LaVoz #TheVoice #LaVozAzteca #EquipoBelinda #EquipoMaru00edaJosu00e9 #EquipoMontaner #EquipoNodal #Belinda #LaJosa #Nodal #Montaner #Audiciones