Michelle Rodríguez exhibe maltrato de reconocido actor de Televisa: "Era horrible"

Ciudad de México.- La comediante y actriz, Michelle Rodríguez, durante el programa Me Caigo de Risa exhibió el maltrato que sufrió por parte de un actor de Televisa, del cual no quiso decir nombres, mientras realizaban juntos una obra de teatro, que tampoco dijo nombre, señalando que era algo "horrible".

Durante una de las dinámicas del show le cuestionaron su peor experiencia en un escenario, a lo cual sin dudar dijo que fue al realizar una obra de teatro en el que su compañero le hacía caras de asco al momento de besarse en escena o cuando tenían que fingir su amor.

Has de cuenta que era muy difícil, había que dar el beso y él me hacía caras. Yo le decía 'ni te quiero besar pero la gente pagó un boleto para que tú hagas como que actuas y pienses que estás enamorado de mi, pedazo de cosa'. Me hacía muchas caras, hijo de la chin, era el final de la obra y entonces me tenía que besar y lo hacía con asco", contó Michelle.

Señaló que la situación era "horrible" pues lo que debía de ser un final hermoso, bonito se convertía en algo tenso pues se terminaba muy a fuerzas y no había interés en conocerse para mejorar la situación.

Era horrible, era el final de la obra, todo tenía que ser bonito, pero lo hacía a la fuerza. Acaba la función, cada quien se iba a su camerino y no nos hablábamos, pero después empezaba la otra función y otras dos horas de estar con él. No había nada de ganas, no platicábamos de nada, no había interés", recordó Rodríguez.

Michelle lo tachó de "poco profesional" y aseguró que cuando su carrera comenzó a incrementar el actor cambió su trato y empezó a ser más amable y a buscarla para convivir, algo que le daba mucho coraje y aunque nunca quiso revelar quien era él, se dice que se trata de Diego de Erice con quien hizo la obra Como Quieras... ¡Perro Ámame!.

Corte A, mi carrera empieza a despuntar y ya se animó, y yo me enojaba, ya me quería besar. Creo que cuando es un show, estamos poniéndonos al servicio del espectador, de los que compraron sus boletos, además es un espectáculo, es nuestro trabajo. Es horrible que la gente vea que no te llevas bien con tu compañero de escena, es cero profesional", finalizó la actriz.

Fuente: TV Notas