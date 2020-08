¡Netflix actualizará su catálogo! Disfruta de estas series y películas a partir de septiembre

Ciudad de México.- La plataforma de streaming, Netflix finalmente lanzó la lista oficial de las próximas series, anime, documentales y películas que se podrán encontrar a partir de septiembre de este año.

Días atrás, se hizo viral la noticia de que Parasite sería incluido en la plataforma y estaría disponible a partir del 1 de septiembre; sin embargo, no fue hasta hoy que se reveló qué otros productos audiovisuales también estrenarían en Netflix.

Las series que se podrán disfrutar son: Keeping Up With the Kardashians (temporadas 3 y 4), Grey's Anatomy (temporada 16), Lejos, Organízate con el método de The Home Edit, Casi una Duquesa, Las crónicas del Taco: Volumen 2, Baby (temporada 3), The Chef Show (temporada 2) y Ratched.

Entre los documentales se encuentran Chef's Table, El dilema de las redes sociales, La línea: La sombra del narco, Challenger: el vuelo final, El Papa Francisco: un hombre de palabra y Familia de Medianoche.

Incluso los más pequeños de casa podrán sentarse a disfrutar de nuevas películas animadas, ya que en la lista aparecen Pollitos en Fuga, Un Jefe en Pañales: ¡Atrapa al bebé!, Jurassic World: Campamento Cretácico, Julie and the Phantoms, La Gran Aventura LEGO, Emoji: La Película, Mascotas Unidas y Chico Bon Bon: Un mono con herramientas.

Habrá más películas de drama, acción, romance y terror: Parasite, Pienso en el final, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, Corazón Loco, Se busca Papá, El Practicante, Annabelle 2: La Creación, El diablo a todas horas, Lady Bird, El sorprendente Hombre Araña, Enola Holmes, Amor Garantizado y La Niñera: Reina Letal.

Finalmente, en la categoría de anime se encuentran: The Promised Neverland (temporada 1), Memorias de Idhún, Dragon's Dogma y Beyblade Burst Turbo (temporada 1).

Fuente: Forbes México y YouTube @NetflixLatinoamérica