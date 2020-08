Patty López de la Cerda enternece Instagram al compartir una imagen de su infancia

View this post on Instagram

Cuando tenu00eda 2 au00f1os me llegu00f3 la sorpresa mu00e1s increu00edble del mundo.. y a partir de ese momento me ganu00e9 al mejor compau00f1ero que la vida me pudo haber dado.. @raullopezdelacerda celebro tu vida todos los du00edas, tu forma de disfrutar, de luchar por tu felicidad y que seas la persona con el corazu00f3n mu00e1s grande del mundo ud83eudd81 No podru00eda estar mu00e1s orgullosa de todo lo que eres como persona. u00a1Gracias por permitirme compartir la vida contigo! ud83dudc12ud83dudc12