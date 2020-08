¿Por diva? Este sería la razón por la que Televisa reemplazó a Belinda en 'Cómplices al Rescate'

Ciudad de México.- Uno de los primeros escándalos que protagonizó Belinda fue cuando solo era una niña en el año 2002, al ser de la noche a la mañana reemplazada por Televisa con la actriz Daniela Luján en la exitosa telenovela infantil, Cómplices al Rescate, ¿acaso fue un berrinche de diva de la cantante?

Aunque tenía poco de haber entrado a la fama gracias a Aventuras en el Tiempo y Amigos Por Siempre, Belinda ya era toda una celebridad y estaba apunto de crecer aún más al lanzarse como solista, lo que la llevó a alejarse de las novelas.

Rosy Ocampos no hace mucho contó que pese a que la interprete de Ángel era protagonista y tenía dos personajes, el de las gemelas separadas al nacer 'Mariana' y 'Silvana', tuvieron que cambiarla pues cuando los ejecutivos vieron el gran éxito de la novela decidieron alargarla.

Esta historia tiene un éxito comercial enorme y es un momento complicado, (porque) coincide con el Mundial de fútbol. Con la posibilidad que tengo de que son novelas originales la empresa me pide que se hagan más capítulos de los que estaban originalmente programados", contó Rosy.

Al parecer esto no fue del agrado de los padres y managers de la joven, pues al anunciar esto, Belinda abandonó el proyecto y se vieron en la necesidad de un reemplazo, pues la cantante tenía más proyectos de los que desconocía, culpando a esa falta de comunicación el que las cosas no funcionaran.

Cuando hablo con el elenco y les digo que en lugar de terminar de grabar en una fecha íbamos a terminar de grabar muchísimo después, los papás de Belinda ya tenían organizada una gira que yo no sabía. Creo que el conflicto que se dio ahí es que yo no estaba enterada de que ellos ya por otro lado estaban organizando toda una serie de actividades, que estaban en todo su derecho, pero no había habido esa comunicación”, expresó Ocampo.