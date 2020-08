"Se necesitan huev...": Gustavo Adolfo Infante sobre la vez que encaró a El Cibernético

Ciudad de México.- Es bien conocido por todos, que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, ha llegado a tener conflictos con algunas personalidades del espectáculo a lo largo de su carrera profesional, sin embargo, ha logrado hacer las paces con algunas de ellas.

Tal fue el caso de su enemistad con el luchador, El Cibernético, con quien llegó a tener una serie de diferencias después de que se dijeran algunas verdades en una entrevista vía remota.

Ahora, años más tarde de aquel evento, el presentador estrella del programa de televisión, De Primera Mano, contó como fue que llegó a arreglar este conflicto al hacerle frente al peleador en los camerinos.

Estábamos en un programa que se llamaba Con Todo, de Televisa, ya de hace muchos años, entonces llega uno de los productores y me dice, 'oye Gustavo hoy no vas al aire' y pregunté porque al productor Alexis, 'es que viene el Cibernético y no queremos un problema'", contó Gustavo.