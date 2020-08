Sofía Aragón, conductora de TV Azteca, enamora con este 'look' en 'La Voz': "Niña bonita"

View this post on Instagram

Sociedad: seu0301 tuu0301 mismo u2665ufe0f Sociedad: pero asiu0301 no ud83dude44 . Cou0301mo admiro a los valientes que se atreven a ser diferentes, que se arriesgan y rompen miedos y esquemas, a los que se salen de contexto y escriben su propia historia ud83dude0d a los que son criticados por ser ellos mismos y auu0301n asiu0301 lo siguen siendo.. a los que no les da miedo fallar y equivocarse con tal de seguir su propio camino.. como admiro a todos los que a pesar del dolor, brillan u2b50ufe0fu2728ud83cudf38 . . . . En estos momentos, estamos conociendo quieu0301nes forman parte del TOP 3 de LA VOZ !!!!! Ya tienen a sus favoritos!!?? No se lo pierdan ud83eudd2dud83dude0dud83eudd29 . @lavoztvazteca @aztecauno @azteca @aztecacefat . . . Mua @karlosreyesoficial Hair @poisonyvie80 Styling @anaceciliapresa Gracias @bcbgmaxazria por mi outfit u2665ufe0fud83dude0d