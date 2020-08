A sus 46 años, Ingrid Coronado luce mejor que nunca en este increíble atuendo

View this post on Instagram

Todos tenemos abundancia de algo, a veces de lo que no queremos. u2063u2063 u2063u2063 El arte es descubrir nuestra mente para tener abundancia de las cosas que siu0301 queremos. u2063ud83dudc95u2063 u2063u2063 Agradecer lo que siu0301 nos gusta, harau0301 que el universo nos enviu0301e mau0301s de eso. u2063u2063 u2063u2063 Asiu0301 que: u2063u2063 u2063u2063 Gracias, Gracias, Gracias.u2063u2063 u2063u2063 Gracias a ti por ser parte de mi vida. u2063ud83dude4cud83cudffbu2728u2063 u2063u2063 Te gustariu0301a decirme en comentarios, u00bfTuu0301 de queu0301 quieres que llegue mau0301s a tu vida? u2063u2063 u2063u2063 Gracias por mi bolsita hermosa a @loveitmx u2063ud83dude0du2063 u2063 u2063 #Agradecida #Feliz #Vida #Amor #Arte #Abundancia #universo