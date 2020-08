Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

View this post on Instagram

u2728Nunca es tarde para encontrarte en tu luzu2728 Nunca es demasiado tarde para hacer que nuestra vida sea diferente, no hay liu0301mites para ti, debes creer y llegar hasta donde tuu0301 quieras, eres duenu0303o de tu tiempo y corazou0301n. . . . . . . . . . . . . . . #fersagreeb #yoconfersa #programahoy #tvhost #televisa