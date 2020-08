Tras caer en depresión por su divorcio y dejar Televisa, galán de novelas hace fuerte confesión

Ciudad de México.- El actor de origen peruano Jorge Aravena triunfó en México al participar en exitosas telenovelas en Televisa como Las dos caras de Ana, Mi corazón es tuyo y Cita a ciegas, sin embargo, denunció hace unos meses que no estaba trabajando a causa de un supuesto boicot a su carrera luego de 30 años de trayectoria.

Si me preguntan por qué no estoy al aire no es por mí, obviamente que hay alguien con mucho poder que está poniendo un freno. Tengo claro que en algún momento voy a sacar todo lo que está pasando y por qué fue y todo lo sucedido".

El actor, quien comentó también que no tiene exclusividad con ninguna televisora desde hace tiempo, sufrió una fuerte depresión y confesó en 2015 que acudió al psicólogo tras divorciarse de la también actriz Paola Toyos, quien actualmente aparece en la serie El Dragón.

Este fue el segundo divorcio para el actor, sin embargo, todavía tiene una buena relación con la madre de su hijo. Ahora, en entrevista con TVNotas, el peruano confesó por qué se divorció de la mexicana y exGaribaldi.

Éramos incompatibles, ella tranquila, yo hacía fiestas cada dos semanas, tenía un arsenal de alcohol como si fuera bar; aquí solo no se me antoja un trago, pero basta que me digan: 'Hay fiesta', y es como si me dijeran: 'Mañana se prohíbe el alcohol', y tomo vino, whisky, tequila; no me emborracho porque me encanta bailar y sudo, y ahora, soltero, me gusta el ligue".

Sin tapujos, confesó que está abierto al amor y que está soltero:

Si estás en un momento pasional, te encanta una mujer, ¿Crees que le voy a decir: 'Muéstrame tu papel que diga que no tienes Covid-19'? No va a pasar, me conozco y si me encanta una mujer, me voy con todo".

Comentó que aunque ha bajado el trabajo y la cantidad no es la misma, le da manutención a sus dos exesposas para sus cuatro hijos. Expresó estar muy agradecido con ellas, ya que nunca han tenido algún conflicto fuerte o problemas legales por la custodia de sus hijos, solo discusiones y diferencias normales.

Aravena reveló que como es tan enamoradizo, él vive como en una novela si tiene una relación con una mujer, por lo que aceptó que si se da la situación, sí se volvería a casar.

Finalmente, mencionó que actualmente vive en Estados Unidos, pasando su tiempo en Los Ángeles, donde podría tener un proyecto en puerta, y Miami, donde viven los hijos que tuvo con su primera esposa.

Fuente: TVNotas e Instagram