Tras perder pie, Daniella Álvarez muestra la enorme cantidad de medicinas que toma

Nunca me imaginu00e9 que estaru00eda tan medicada en mi vida, pero no podru00eda esperar menos despuu00e9s de una cirugu00eda de amputaciu00f3n sumada a una isquemia. Tomo 24 pastillas al du00eda y todas las mau00f1anas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo. Estar medicada ha sido una de las cosas mu00e1s difu00edciles en mi recuperaciu00f3n, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueu00f1o durante el du00eda dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyecciu00f3n me tienen toda mi barriga con morados. Es muy duro luchar contra el sueu00f1o y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas. Poco a poco iru00e1n bajando estas dosis pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ!! ud83dude4fu2764ufe0f