Christian Nodal arremete en contra de Maluma: "No escuchen al cab... este"

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano, Christian Nodal, recientemente se ha lanzado en contra del reggaetonero, Maluma, arremetiendo sobre su nuevo tema pidiendo que no escucharan al "cab...", dejando boquiabiertos a sus millones de seguidores en Instagram.

En el reciente éxito de Maluma este hace referencia a los románticos y temas de desamor del interprete de Adiós Amor, pues en este pidió que no se le dedicara más canciones de este.

No me mandes más mensajes ni me llames más, no me dediques más canciones de Christian Nodal", dice el tema de Maluma.