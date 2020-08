Florinda Meza se lanza contra de Televisa por 'desprecio' a 'Chespirito': "Le dimos millones y lo patean"

Ciudad de México.- Florinda Meza se ha mostrado sumamente furiosa ante la noticia de que los programas de 'Chespirito' saldrán del aire, por lo que se ha lanzado en contra de Televisa mediante sus redes sociales, acusándolos de "patear su recuerdo" después de haberlos hecho ganar "millones".

Hace poco Roberto Gómez Fernández informó que las series y películas de su padre, Roberto Gómez Bolaños, serían retirados del aire, lo que luego confirmó su hermana, Graciela Gómez Fernández, diciendo que era una "pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada",

Pero no solo los hijos mostraron su indignación, pues la viuda del reconocido actor, Florinda, también arremetió contra la televisora, aunque nunca mencionó su nombre, solo la llamó "su casa", señalando que lo que hacían era una "agresión".

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió Meza en el primer tuit.