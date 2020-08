¿Impulsará su carrera? Sobrina de Roberto Palazuelos se lanza como cantante

View this post on Instagram

u00a1Gracias a @robertopalazuelosbadeaux por acompau00f1arnos en la grabaciu00f3n de #ATuLado! ud83dude0du2764ud83dudc4fud83cudffb Nada mejor que pasar una tarde en #Familia como u00e9l con sus sobrinos en nuestro video musical. ud83dudc96ud83dudd1du26a1 No te pierdas su participaciu00f3n viendo nuestro NUEVO VIDEO EN NUESTRO LINK EN BIOu2728 #SomosKiins #SomosFamilia #SomosDiversiu00f3n #Kiins #Kiinners