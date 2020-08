Integrante de JNS anuncia estar de luto tras la pérdida de valioso ser querido

View this post on Instagram

Mi corazou0301n estau0301 lleno de dolor y profunda tristeza. Llegou0301 el diu0301a que jamau0301s penseu0301 que llegariu0301a, siempre penseu0301 que seriu0301as eterno... Hoy nos despedimos de un amor incondicional, que sin duda, fueu0301 EL MEJOR que pudimos haber tenido. Un amor infinito que nos llenou0301 de alegriu0301a y felicidad absoluta durante 14 anu0303os. Hoy se fueu0301 mi gordito, mi panzou0301n, mi ninu0303o que tanto quise, quiero y querreu0301 siempre con toda mi alma!! Me duele que te hayas ido, no sabes cuau0301nto, pero el estar @manugu81 y yo junto a ti hasta el uu0301ltimo latido de tu corazou0301n me llena de paz, te fuiste tranquilo y lleno de mucho amor y agradecimiento. Te voy a extranu0303ar todos los diu0301as de mi vida mi gordito hermoso, GRACIAS GRACIAS GRACIAS por tanto! u2764ufe0fud83dudc36 Hasta siempre mi Tonka!