Llega el amor a 'El Potro' Caballero: Confirma noviazgo con exparticipante de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Hace ya algunos días atrás, Luis 'El Potro' Caballero, dejó a muchos fans pensando, luego de que diera indicios de estar enamorado, por lo que después se lanzó el rumor de que estaría en una relación.

A pesar de que el participante de Guerreros 2020 buscó ser lo más discreto posible, al final acabó soltando la sopa y revelando que se encuentra en un noviazgo con Estefanía Ahumada, una exconcursante del mismo reality show.

La revelación sucedió, cuando Luis acudió como invitado al programa de Montse y Joe, luego de que Christian Estrada le preguntara directamente “¿Con quien estuviste el fin de semana?”.

Con mi hermana, mi cuñado y un date", respondió Luis Caballero.

No obstante, esa respuesta no bastó, pues tanto Christian como las conductoras, obligaron a 'El Potro' a decir toda la verdad, con lujo de detalles. Al final, este no tuvo mayor elección más que decir que estuvo con Estefanía Ahumada.

Así fue como 'Potro' por fin admitió que tiene una relación con Estefanía Ahumada pic.twitter.com/SFg6CcpRaA — Saul GC (@SaulGC10694257) August 3, 2020

Con información de: TV Notas