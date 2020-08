Preocupada por la crisis, Thalía envía importante mensaje a fans: "Hay que estar alertas"

Ciudad de México.- Con su característico estilo relajado pero al mismo tiempo mostrando preocupación por la contingencia sanitaria, Thalía pidió a sus seguidores que extremaran medidas para protegerse los unos a los otros de posibles contagios de coronavirus.

La cantante publicó varios videos en Historias de Instagram para dirigir un mensaje a sus fans y hacerles ver que la propagación del Covid-19 no ha sido frenada del todo, y que de hecho en algunas partes del mundo la situación sigue siendo alarmante.

Después de mostrar un gel antibacterial que extrajo de su overol, la también actriz exhortó a sus seguidores a cuidarse, para de esa forma también poder proteger a los demás.

Pasando a un filtro más bello, quería decirles que se me cuiden mucho, ¿ok?, las cosas están que arden en todos lados. Cuídense mucho, ahorita es cuando más hay que estar alertas, atentos, a protegernos, a proteger a los nuestros", expuso Thalía en los videos.

La intérprete de No me acuerdo no es la única estrella que se ha preocupado por promover las medidas de precaución, distanciamiento social e higiene necesarias para prevenir el coronavirus.

La semana pasada, numerosas figuras del entretenimiento lanzaron una campaña para concientizar sobre el uso de cubrebocas, y así con esenciales pasos frenar la propagación de la infección.

Fuente: Infobae e Instagram @thalia