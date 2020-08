¿'Recadito' a sus ex? El contundente mensaje de Ingrid Coronado: "A veces nos enamoramos de migajas"

View this post on Instagram

Creo que la pregunta que más me hacen y que también más me he hecho yo, es:

¿Cómo logro amarme más a mi misma?

Siempre se puede más jaja pero el punto sería preguntarnos primero si nos estamos amando algo… para tener un punto dónde empezar.

Si estoy en una situación de violencia por la razón que sea, de entrada ya puedo darme una idea de que eso nadie lo querría en su vida, cierto? Por lo tanto, si estoy ahí es porque no me estoy dando cuenta que no merezco ese trato.

Por ejemplo, para todos los corazones rotos que puedan estar por ahí:

Amar a una persona que no te quiere, que no te tiene como su prioridad, es no amarte a ti.

Mereces ser amado, cuidado…

A veces las mujeres nos enamoramos de las migajas que puedan llegar a darnos pensando que eso es amor.

Y eso, eso poquito, ese poquito tiempo, esa poquita atención, eso no es amor.

Cuando las personas queremos algo, se nota…

¿Cuántas veces hemos estado seguros de que nos aman hasta que nos damos cuenta que eso no era cierto?

Entonces, partiendo de ese punto, cuando no sabemos si nos aman, ¿Qué nos hace pensar que a lo mejor sí?

Si no es obvio, evidente, entonces no hay duda, no es amor…

¿Te gustaría compartirme tu experiencia en el amor? ¿Darnos algunas ideas? Te leo...