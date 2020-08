Thalía se caracteriza de famosa actriz y fans enloquecen con su cambio de 'look'

Estados Unidos.- Thalía sigue sorprendiendo a sus fanáticos al usar diferentes filtros y efectos en sus videos que sin duda alguna con bastante polémicos.

Mediante un video de TikTok, la esposa de Tommy Mottola decidió sorprender a sus seguidores al caracterizarse como la famosa actriz estadounidense, Marylin Monroe.

Te puede interesar: ¿Así nació el amor? Ángela Aguilar y su historia con Christian Nodal: "Me mandó audio cantándome"

Acompañada de la canción I Wanna Be Loved By You, apareció con el ‘look’ exactamente igual, las caras que hacía Marylin pero con los rasgos de la intérprete de No me acuerdo.

Lee también: ¿Recuerdas a la chef Yolo? Tras dejar 'VLA', 'traicionó' a TV Azteca y así luce ahora

En dicha grabación puso un texto “T-Monroe”, mezclando su nombre junto con el apellido artístico de Monroe.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para revelar que siempre logra sorprenderlos con sus ocurrencias y que este tiempo lo han hecho más divertidos.

Fuente: Instagram @thalia