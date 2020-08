Tras ausentarse por el Covid-19, conductora de 'VLA' comparte reflexivo mensaje

Ciudad de México.- Flor Rubio, periodista de espectáculos y conductora de Venga la Alegría, reflexionó sobre el aprendizaje que ha obtenido a raíz de lucha que ahora mismo mantiene contra el coronavirus.

Fue el pasado 20 de julio cuando la presentadora confirmó en el matutino que contrajo el Covid-19, razón por la cual debió ausentarse de los foros de TV Azteca.

Poco después, Rubio explicó en el programa Fórmula Espectacular que la situación por la que está atravesando es muy dura, pues su familia debió aislarse también. Explicó que no presentaba síntomas graves y que su condición también era difícil a nivel emocional, pues desconoce cómo pudo haberse contagiado.

Sí siento que hay algo dentro de mi cuerpo, una sensación muy extraña, una especie de electricidad. He llorado mucho, te haces muchas preguntas, cómo fue que me contagié, no saben lo cuidadosa que he sido. Me cuidé al cien por ciento y aún así estoy contagiada y no nos queda más que enfrentarlo", expuso entonces.