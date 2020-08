Actor de Televisa lanza advertencia a Ginny Hoffman tras tacharlo de "pedófilo": "Es un circo"

Ciudad de México.- El querido actor de Televisa, Héctor Parra, volvió a defenderse de las declaraciones que hicieron su hija Alexa y su exesposa Ginny Hoffman, quienes lo tacharon de "pedófilo" y de abusar de la adolescente.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, el intérprete aseguró que hará todo con tal de limpiar su nombre y hasta dijo estar dispuesto a someterse al polígrafo para probar su inocencia.

Propongo y exijo que se me haga una prueba de polígrafo ante notario, de la verdad a los tres y que nos hagan un examen psicológico a los tres y lo que venga lo asumó", afirmó.

Héctor lamentó que su hija esté involucrada en este escándalo y negó que jamás haya tocado indebidamente a la adolescente.

Yo ya no voy a estar en este circo y me voy a respaldar legalmente y me van a tener que responder igual... pasó de ser circo a tribunal público y todo mundo opina". indicó.