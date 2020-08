Actriz de Televisa defiende a Héctor Parra tras la polémica con Ginny Hoffman

Ciudad de México.- La actriz y comediante mexicana, Aida Pierce, no dudó y salió en defensa de su colega y expareja sentimental, Héctor Parra, por la polémica que enfrenta actualmente con Ginny Hoffman.

En una entrevista con Sale el Sol, la intérprete de Televisa reconoció que no cree que Parra haya cometido abuso sexual en contra de su hija, Alexa Parra, tal y como lo reveló Hoffman recientemente.

Yo creo en él, yo ya no me llevo con él, ya no tenemos una amistad, pero él no es capaz de una cosa así. Es triste que pase esto", mencionó la artista.