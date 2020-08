Actriz de Televisa y la vez que casi acaba en el médico por bofetada de Lety Calderón en escena

Ciudad de México.- La actriz Ana Patricia Rojo ha recibido numerosas 'cachetadas de telenovela' debido a que ha personificado a memorables villanas a lo largo de su carrera en la pantalla chica, sin embargo, ninguna ha sido igual a la que Lety Calderón le dio en el melodrama de Televisa Esmeralda.

En una reciente transmisión en vivo desde el canal de YouTube de TLnovelas, la intérprete conversó con los fieles fans de la telenovela producida por Salvador Mejía y respondió a su curiosidad respecto al proyecto que alcanzó el éxito a finales de la década de los 90.

Al hablar sobre la historia, Ana Patricia recordó que en esa novela grabó una de las más intensas escenas de su carrera, esto debido a que Calderón le dio una bofetada tan fuerte que ya no pudo continuar con la filmación ese día y la producción consideró que debía acudir a servicios médicos.

En Esmeralda Lety Calderón me dio una cachetada que todavía la recuerdo... Me dejó sorda durante un buen rato. Así como ustedes la ven de dulce, de buena y de tierna, tiene una derecha poderosa... No saben la cachetada que me pegó", describió la actriz.

Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían qué ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba... Me dijeron: 'Quieres ir al servicio médico', y yo como que quise hacer que no era tan grave, pero sí fue intensa", agregó Rojo sobre la experiencia.