Al borde del llanto, Consuelo Duval, conductora de Televisa, dedica emotivo mensaje a su hija

View this post on Instagram

Bendigo el du00eda que llegaste a este mundo... por mi y por todas las personas que has tocado con tu luz! @palyoficial Eres lo mas perfecto que he hecho en mi vida y ser tu mamu00e1 es la bendiciu00f3n mas grande que he recibido de parte de Dios!! TE AMO Y TE BENDIGO hija de mis entrau00f1as. Y en esta siguiente vuelta al sol deseo desde lo mas profundo de mi alma que todo lo bueno llegue a ti y lo recibas con perfecta salud! Que te ru00edas hasta que te duela la panza y seas muy feliz cada segundo que respires! #FELIZCUMPLEAu00d1OSPALYud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83cudf43ud83dudc69u200dud83dudc67 Te amo Tu mamu00e1