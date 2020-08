Alex Sirvent y el paso por 'Exatlón' que pocos conocen antes de 'Survivor México'

View this post on Instagram

Quiu00e9n ya quiere que sea miu00e9rcoles para ver a Alex en @survivormexico ud83dudca5? ======================================== Sigamos con los #... #teamalex #teamsirvent #somosteamalex #altasfrecuencias #milagrosportodaspartes #aquiyahora #living #amarylla #survivormexico #survivormx