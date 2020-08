"Comencé a desequilibrarme": Eduardo Yáñez asegura haber entrado en profunda depresión

Ciudad de México.- De una a otra manera, la crisis sanitaria por Covid-19 ha afectado a todos, pues la vida en el confinamiento también puede ser dañina para la vida misma, tal como lo que recientemente reveló el actor, Eduardo Yáñez, quien aseguró haber pasado por una profunda depresión.

El actor, contó que la cuarentena y el distanciamiento social, además del estrés por la interpretación de su personaje en la segunda temporada de Falsa identidad, lo han desequilibrado emocionalmente.

En su entrevista con la agencia noticiosa EFE, el artista confesó haber caído en “Una profunda depresión”, además contó que sufrió algunos daños por haberse automedicado.

Cuando empezamos a grabar esta temporada, tenía un dolor de espalda fuerte, y me comencé a automedicar con cortisona inyectada. Llegué a sentirme tan mal que cuando fui al médico me alertó que eso me podía hacer mucho mal, y paré en seco, algo que tampoco se debe hacer".