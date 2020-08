Conductora revela en 'VLA' que perdió su exclusividad en Televisa tras subir 28 kilos: "Me culpaban"

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz, Lilí Brillanti, abrió su corazón en entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría y relató abiertamente porqué perdió su exclusividad con Televisa.

A través de la sección En sus batallas, Lilí detalló la difícil situación que vivió al traer al mundo a su único hijo, Mael Zapico, pues el embarazo le provocó subir 28 kilos.

Te podría interesar: Al borde del llanto, conductor de 'VLA' da fuerte noticia sobre ser querido

Cuando me embaracé me desaté después de toda mi vida a dieta", explicó.

Lili relató que a solo dos meses de dar a luz, ella tuvo que volver al trabajo, sin embargo, tenía 10 kilos de más y se tuvo que enfrentar al reto de bajar hasta llegar a su peso.

También lee: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Me costó bastante bajar, era una presión que yo solita me tenía, me sometí a una dieta muy rigurosa y sentía que me culpaban por haber subido de peso", añadió.